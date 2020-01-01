خاص- الأهلي يُخطر محمد شريف بالعودة عقب نهاية الموسم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أبلغ مسؤولو النادي الأهلي رسميا محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والمعار هذا الموسم لصفوف نادي إنبي بالعودة عقب نهاية الموسم وبانتهاء إعارته.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، أجرى اتصال باللاعب منذ 3 أيام وأبلغه بالعودة إلى النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته.

وأضاف المصدر بأن أمير توفيق أكد لشريف بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أثنى على المستوى الذي ظهر به اللاعب هذا الموسم مع فريق إنبي وطلب بعودته إلى النادي الأحمر.

وتابع المصدر بأن مدير التعاقدات بالأهلي شدد على شريف بأن النادي لن يوافق على إعارته مجددا في الموسم المقبل، وسيتواجد مع الفريق الأحمر.

وتألق محمد شريف هذا الموسم بقميص نادي إنبي حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفين أخرين، ليحتل المركز الثاني في صدارة هدفين مسابقة الدوري خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

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