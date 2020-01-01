تفاصيل الجلسة المرتقبة بين فايلر وصالح جمعة

انضم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية، منذ عدة أيام بعد السماح من المدير الفني رينيه فايلر.





صالح جمعة على خلاف مع مدرب الفريق منذ توليه المهمة، ولم يلعب أي مباراة حتى الآن، حتى أنه خرج بتصريحات ضد الأخير.





وتوسط ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، من أجل عودة صالح وبالفعل وافق فايلر على ذلك، ووعد جمعة بالالتزام خلال الفترة المقبلة.





وعاد فايلر أول أمس الإثنين إلى القاهرة، ويقود مران الفريق الأول لكرة القدم منذ صباح أمس الثلاثاء، بعدما كان مسافرا إلى بلاده سويسرا في شهر يونيو الماضي للاطمئنان على عائلته.





وجدد فايلر عقده مع القلعة الحمراء منذ عدة أيام بشكل رسمي كما أعلن النادي لمدة موسم واحد فقط، بعد النجاحات التي قدمها السويسري منذ قدومه إلى الأهلي.





ويعقد المدرب السويسري جلسة خاصة مع صالح جمعة يحسم فيها مصيره بشأن انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق ومشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة عقب عودة الدوري المقرر له السادس من أغسطس، أو العودة للتدريبات الفردية وإستمرار الإستبعاد من الحسابات الرسمية كما هو الحال منذ بداية توليه المهمة الفنية.





وتشير مصادر إلى أن فايلر يخطط لاستبعاده مرة أخرى من أجل بيعه نهاية الموسم الحالي بشكل رسمي، إذ أنه يرى أن اللاعب لن يفيد الفريق خلال المرحلة المقبلة لعدة عوامل حسب رؤيته، سواء لعدم إلتزامه أو لطريقة لعبه التي يرفضها المدير الفني حيث لا يؤدي اللاعب أدواراً دفاعية يحتاجها الفريق وتتطلبها الكرة الحديثة.





وعلى الرغم من ذلك، فايلر سيعتمد في حكمه على تقييم سيزا الذي قاد مران الفريق طوال فترة سفره، حيث سيستفسر عن مدى إلتزام اللاعب طوال الفترة الماضية.



