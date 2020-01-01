اجتماع رئيس أقليم وسط الصعيد بمديري الإدارات والمواقع بثقافة المنيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنفيذ خطة شهر يوليو من خلال العديد من المبادرات منها خليك أون لاين . الثقافة بين إيديك إجتمع  رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى و مدير عام فرع ثقافة المنيا بمديرى الإدارات والمواقع الثقافية التابعة للفرع لمناقشة ماإستجد من أعمال ، ودراسة آليات العمل خلال أجندة شهر يوليو . 

حيث قدم رئيس الاقليم الشكر والتقدير لمدير عام  فرع ثقافة المنيا على الجهد المبذول وفوز صفحة الفرع للمرة الثانية على التوالى  من ضمن العشر صفحات المتميزة  على مستوى الهيئة العامة لقصور الثقافة من حيث معدل الوصول ، عدد المستفيدين ، وعدد المتفاعلين ، كماقدم العديد من الأنشطة المتنوعة التى تنفيذ خلال خطة شهر يوليو والأون لاين لتتناسب مع ظروف المرحلة الراهنه ،   وذلك التزاما بالإجراءات الإحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتطهير المواقع التابعة للفرع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وأمن الرواد والعاملين بها .

و أشار للعديد من الأنشطة المتنوعه منها وهى سرعة البدء فى تدشين رابطة مبدعات المنيا ، معرض الكتاب المتنقل ، وإقامة ورش حرف بيئة متنوعة ، ومعارض فنون تشكيلية وإكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها . وابراز دور القوى الناعمه فى تحقيق هدفها ، كما أكد فى كلمته على  ضرورة تضمن البرنامج الثقافي بعض المناسبات القومية المتنوعة من أعياد قومية للمحافظات انتصارات اكتوبر ،وعيد الجلاء وغيرها من المناسبات والأعياد .

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