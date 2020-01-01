اجتماع رئيس أقليم وسط الصعيد بمديري الإدارات والمواقع بثقافة المنيا

في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنفيذ خطة شهر يوليو من خلال العديد من المبادرات منها خليك أون لاين . الثقافة بين إيديك إجتمع رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى و مدير عام فرع ثقافة المنيا بمديرى الإدارات والمواقع الثقافية التابعة للفرع لمناقشة ماإستجد من أعمال ، ودراسة آليات العمل خلال أجندة شهر يوليو .





حيث قدم رئيس الاقليم الشكر والتقدير لمدير عام فرع ثقافة المنيا على الجهد المبذول وفوز صفحة الفرع للمرة الثانية على التوالى من ضمن العشر صفحات المتميزة على مستوى الهيئة العامة لقصور الثقافة من حيث معدل الوصول ، عدد المستفيدين ، وعدد المتفاعلين ، كماقدم العديد من الأنشطة المتنوعة التى تنفيذ خلال خطة شهر يوليو والأون لاين لتتناسب مع ظروف المرحلة الراهنه ، وذلك التزاما بالإجراءات الإحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتطهير المواقع التابعة للفرع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وأمن الرواد والعاملين بها .



