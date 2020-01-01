عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خضوع لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، للعزل الصحي في منزله، كإجراء إحترازي بعد مخالطته لأحد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير«التشيرنجيتو» أن نتيجة فحوصات لوكا يوفيتش لفيروس كورونا، قد جاءت سلبية، ولكن اللاعب يخضع في الوقت الحالي للعزل كإجراء إحترازي، بعد أن خالط صديق له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف البرنامج أن اللاعب الصربي سوف يجري فحص آخر في الأيام القادمة وإذا كانت النتيجة سلبية مرة أخرى فسوف ينتظم بعدها في التدريبات بشكل طبيعي.

ويواصل ريال مدريد استعداداته لمباراة ألافيس في الليجا، يوم الجمعة المقبل، ويتصدر المرينجي جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن برشلونة الوصيف برصيد 73 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون ريال مدريد الدوري الإسباني الآلاي أ

أخبار تهمك

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 8 ساعات

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة قوية تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ 34 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ألافيس

تطورات نارية في صفقتي ريال مدريد

والد يوفيتش: برشلونة يقاتل من أجل ضم نجلي

ريال مدريد يحدد بدائل لوكا يوفيتش

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

صدمة.. مهاجم ريال مدريد: استخدمت معدات لاعب السلة المصاب بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

03:39 م

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»