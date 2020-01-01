عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا





كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خضوع لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، للعزل الصحي في منزله، كإجراء إحترازي بعد مخالطته لأحد الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وذكر البرنامج الإسباني الشهير«التشيرنجيتو» أن نتيجة فحوصات لوكا يوفيتش لفيروس كورونا، قد جاءت سلبية، ولكن اللاعب يخضع في الوقت الحالي للعزل كإجراء إحترازي، بعد أن خالط صديق له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.





وأضاف البرنامج أن اللاعب الصربي سوف يجري فحص آخر في الأيام القادمة وإذا كانت النتيجة سلبية مرة أخرى فسوف ينتظم بعدها في التدريبات بشكل طبيعي.



