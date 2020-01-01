جامعة الأزهر تعلن بدء تصحيح امتحانات كلية اللغات والترجمة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:32 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
بدأت كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد عزت غازي عميد الكلية في تصحيح الامتحانات تطبيقا لتعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالحرص على تصحيح المواد مباشرة لسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام والمشرف على المواد الشرعية بكلية اللغات والترجمة إن أعضاء هيئة التدريس قاموا بتصحيح مادة القرآن الكريم وسط إجراءات احترازية وقائية من انتشار فيروس كورونا داخل الغرف المخصصة لذلك بالكلية.

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وأكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أن امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، مر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان والذي زاد إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف عن العام الماضي، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.

وشدد الشيخ على خليل، على أن الأزهر لن يسمع بالغش أو عدم الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أن المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، مشيدًا بحالة الانضباط والهدوء والالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء من الطلاب أو المراقبين.

كما أوضح فضيلته عدم صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بإلغاء امتحانات شهادات القراءات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، وأن الأخبار الرسمية التي تصدر عن الأزهر يتم نشرها على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وبوابته الإلكترونية، لافتًا أن 8 أغسطس القادم هو بداية أعمال امتحانات الدور الأول للقراءات بمراحلها الثلاث للعام 2019-2020، والتي تنتهي يوم 17 من نفس الشهر، منوهًا أن الأزهر قد نشر عبر بوابته الالكترونية جداول امتحانات القراءات في كافة المراحل والتخصصات.

وأشار خليل إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي:-

- عدد (4) حالات غش بالهاتف المحمول.
- عدد(7)حالات غش ورقي.
- إلغاء ندب (1) رئيس كنترول للإخلال بالواجب الوظيفي.
- عدد ( 23 ) حالة إخلال ما بين شطب على إجابات أو تمزيق

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