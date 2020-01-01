فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأعلن المدير الفني، تمسكه ببقاء السنغالي أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء، بين صفوفه بالموسم الجديد، لإقتناعه بقدراته الفنية على تطوير الناحية الهجومية.





وكان بادجي أعلن جاهزيته، للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرًا عقب تعرضه للإصابة في مران الفريق، في إصبع القدم.





وتعاقد النادي الأهلي، مع بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، لمدة ثلاث مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعودة مسابقة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



