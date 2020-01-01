الموافقة على 21 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:28 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن موافقة اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة على 21 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف، وذلك خلال الإجتماع رقم 50 للجنة برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 88 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 21 طلب جديد، ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1686 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 532 عقد بواقع "382 مباني و150 زراعة" وجاري البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

وأشار إلى أن الموجة الــ16 لحملات إزالة التعديات، بدأ تنفيذها اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك فى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطًا و16 سهمًا من الأراضى الزراعية بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى.

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