إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:14 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطًا و16 سهمًا من الأراضى الزراعية بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى في أول أيام الموجة الـ16 لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "اليوم" وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو إسترداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وصرح المحافظ، أنه "وبحسب تقرير الأملاك" فقد تم،اليوم، إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطًا و16 سهمًا من الأراضى الزراعية بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت إستعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، والتي يتم تنفيذها في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية ؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة

كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي.

من جهته أوضح أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ" فقد تم الإعداد والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية لبدء تنفيذ الموجة الحالية، وتم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية يغطى كافة مراكز المحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة.

وأشار مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي.
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في أول أيام حملة "إسترداد حق الشعب" ببني سويف (صور)

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