حبس مالك مصنع لإنتاجه كمامات مجهولة المصدر بالهرم

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس مالك مصنع، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات مجهولة المصدر بمنطقة الهرم وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات.





بداية الواقعة، كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، تفيد قيام مالك مصنع بالهرم بتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة كما تبين أن المصنع دون ترخيص، وعقب استصدار إذن النيابة تم مداهمة المصنع وبتفتيشه عثر به على 26 الف كمامة مجهولة المصدر، مصنوعة من خامات رديئة، وتبين أن مالك المصنع يقوم بصنيعها وبيعها للمواطنين على أنها كمامات طبية معقمة وتم التحفظ على المصنع وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



