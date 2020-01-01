حبس مالك مصنع لإنتاجه كمامات مجهولة المصدر بالهرم
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:12 م
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس مالك مصنع، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات مجهولة المصدر بمنطقة الهرم وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات.
بداية الواقعة، كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، تفيد قيام مالك مصنع بالهرم بتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة كما تبين أن المصنع دون ترخيص، وعقب استصدار إذن النيابة تم مداهمة المصنع وبتفتيشه عثر به على 26 الف كمامة مجهولة المصدر، مصنوعة من خامات رديئة، وتبين أن مالك المصنع يقوم بصنيعها وبيعها للمواطنين على أنها كمامات طبية معقمة وتم التحفظ على المصنع وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار وضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.
ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.
وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.
واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.
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