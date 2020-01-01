بسنت محمد.. قصة أحدث فتيات الفيديوهات الفاضحة على تيك توك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:06 م
بسنت محمد
بسنت محمد
أحمد القاسم
"بسنت محمد".. اسم تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد أن تم تقديم بلاغ للنائب العام ضدها مؤخرا بسبب تقديمها فيديوهات مخلة بتقاليد وقيم المجتمع عبر تطبيق "تيك توك".

وتعتبر بسنت محمد أحدث الفتيات اللاتي تواجه حملة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بعد أن ظهرت في عدة فيديوهات بشكل غير لائق مؤخرا، ليبدو أنها قد تلحق بعدة فتيات بالسجون كمنار سامي وهدير الهادي وغيرهم.

وتقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن بسنت محمد التي شغلت السوشيال ميديا الساعات الأخيرة، بعد تقديمها تلك الفيديوهات الفاضحة:

- فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، من مواليد محافظة الإسكندرية إلا أنها مستقرة في القاهرة، وتقدم العديد من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية عبر حسابها على السوشيال ميديا وعلى رأسها "تيك توك".

- وعن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فهي لديها 407 آلاف متابع على الانستجرام، حيث تقترب من النصف مليون، ولديها أكثر من 8 آلاف مشترك على اليوتيوب.

- والأمر الغريب بشأن بسنت محمد أنها لا تتابع سوى 12 شخصا فقط، أبرزهم اليوتيوبر علي غزلان.

- المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة خليها تنضف، تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضدها يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع. 

- بسنت محمد تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه.

- في الفترة الأخيرة، اهتزت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لبسنت محمد وصفعه رواد الموقع بالفاضح استخدمت فيه ألفاظ خادشة للحياء بجانب استعراض جسدها، الأمر الذي أحدث ظهوره ضجة كبيرة وتدشين حملة واسعة ضدها من قبل نشطاء مواقع السوشيال ميديا للقبض عليها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تبذل جهد كبير خلال الأشهر الأخيرة من أجل مواجهة كل من يدعو إلى الفسق والفجور داخل المجتمع، وبالفعل تم إلقاء القبض على عدة فتيات الأسابيع الماضية، بجانب القبض على سما المصري التي حكم عليها بالحبس 3 سنوات في أحد القضايا وتواجه تهم آخرى.

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