الإعدام شنقاً لقاتل والده بإمبابة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل



قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "محمد.م"، بإجماع الأراء بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل والده عمدًا، بزعم أن والده كافر وأنه مدعى الألوهية.

وأوضحت القضية رقم 141797 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1088 كلى شمال الجيزة جنايات إمبابة، أن المتهم "محمد.م"، أدعى أنه رسول جديد، ويدعى لدين جديد، واعترف أنه قام بقتل والده بعد رؤية منام أن والده كافر ويخطط لقتله، فقام على الفور بالتخطيط لقتل والده، وقام بتنفيذ جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل المجنى عليه " محمد. ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منه، وأعد لذلك سلاح أبيض "خنجر"، وما أن ظفر به حتى باغته بعدت طعنات نافذة بمواضع قاتلة فى جسده قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.


أقرأ أيضًا: تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" https:www.elfagr.com3986329


قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف بمنطقة الطالبية، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، إلى ـجلسة غد الأربعاء، لمرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، التحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

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حجزت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وتحفظت قوات الأمن على صفوت الشريف بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، وجاري ترحيله إلى السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة.

كان صفوت الشريف حضر في الصباح الباكر، وسلم نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، الذي قام بدوره وتحفظ عليه، وحرر محضرًا بذلك، وأخطر هيئة المحكمة

دخل صفوت الشريف قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار محمد سامي إبراهيم رئيس المحكمة، ملخصًا عن القضية وأسباب الطعن.

كما استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن، والذي أوصي بالآتي:

أولًا: سقوط الطعن المُبدي من الطاعن محمد صفوت محمد يوسف الشريف إذا لم ينفذ العقوبة المقضي بها عليه أو لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بغير مُوجب.

ثانيًا: إذا لم يقض بالسقوط فبعدم قبول الطعن المُبدي من الطاعنين إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإقبال هانم محمد عطية حلبي وايمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف.. شكلًا أو بقبوله شكلًا والطعن المُبدي من المحكوم عليه الاول محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من سداد الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة لكفالة الطعن بالنقض من عدمه علي النحو الوارد بتلك المذكرة.

واستمعت المحكمة الي مرافعة الدكتور فتحي سرور، الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف.

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