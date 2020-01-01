أسعار الدولار بالبنوك تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الدولار بالبنوك التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري ليبلغ 15.97 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجني وإعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2.2 مليار دولار مسجلا 38.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري تراجعًا بحوالي قرشين، ليسجل 15.97 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع أمس.





فيما تراجع سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة قرشًا واحدًا ليسجل 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعًا بحوالي قرشين ليسجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه البيع.





وسجل سعر صرف العملة الأجنبية في بنك عوده وبنك قناة السويس وبنك البركة 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، فيما سجل البنك العربي ١٥.٩٩ جنيه للشراء و١٦.٠٩ جنيه للبيع، وتراجع سعر الصرف في البنك التجاري الدولي CIB و بنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وبنك كريديا أجريكول والبنك الكويتي الوطني 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.





فيما استقر سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.