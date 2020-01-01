النمسا: مقتل شخصين بانهيار صخري في إقليم ستيريا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
وكالات
صرح مايكل ميجيتش الرئيس المحلي لخدمة الإنقاذ النمساوية، اليوم الأربعاء، مصرع شخصين في انهيار صخري بمنطقة بيرن شوتسكلام وهي ممر جبلي يرتاده السياح في إقليم ستيريا بالنمسا، نقلا عن "رويترز".

وقال ميجيتش في تصريح لـ"رويترز" إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

ويعد بيرن شوتسكلام من أطول الممرات الجبلية في النمسا ويمكن الوصول إليه عبر ممرات خشبية.

وقالت شرطة الإقليم إن الموقع شهد تواجدا لخدمة الإنقاذ في الجبال والشرطة وخدمة الإطفاء والصليب الأحمر.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل شخصين انهيار صخري النمسا إقليم ستيريا أ

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ أقل من ساعتين

كلوب يتخذ قرارًا غريبًا ضد نجم ليفربول

منذ ساعة

الأهلي يمنح الإسماعيلي فرصة أخيرة للتنازل عن نجمه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

منذ 35 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 17 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نائب سفير مصر بالنمسا: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات

نجاة مسن بأعجوبة بعد سقوطه من الجبل

مصرع 11 شخصا فى سيول جنوب إيطاليا

دولة الجبال.. كل ما تود معرفته عن "النمسا"

وفاة 3 متزلجين ألمان في انهيار جليدي بالنمسا

إيقاف إنقاذ المتنزهين في نيبال بعد الإنهيارات الثلجية الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

04:57 م

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

03:04 م

بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»