الأمير الفيصل: محافظات مكة تتمتع بمقومات سياحية كبيرة





قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، إن "محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي، ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنمية السياحة بها".





واستعرض الأمير فيصل خلال لقائه مع وزير السياحة أحمد الخطيب (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) تجربة تأسيس السياحة في المملكة، التي إنطلقت من عسير حينما كان أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آنذاك.





كما تطرق إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهتها منها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم.





وأشار إلى أنه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، شُكلت لجنة "سعودية - أمريكية" زارت مناطق المملكة كافة؛ حيث طُلب منهم إنشاء متنزه وطني وكان ذلك قبل أكثر من 4 عقود، وشكل المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة.





كما لفت النظر إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة، شاكراً في ختام حديثه وزير السياحة على ما تقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.





من جانبه، أشاد الوزير الخطيب بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة، التي إنطلقت من منطقة عسير حين كان أميرا لها، مقدماً شكره نظير دعمه ومتابعته الدائمة للمشاريع السياحية كافة بالمنطقة.





واستمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار "تنفس"، الذي سوف يُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.



