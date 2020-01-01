البورصة الأمريكية تتعافى من الموجة التصحيحية بالمستهل

تعافت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن مرت بموجة تصحيحية أمس الثلاثاء، وبالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وتصاعد المخاوف حيال موجة جديدة من وباء كورونا.





وقادت مكاسب قطاع التكنولوجيا "وول ستريت" اليوم لترتفع أسهم شركتي "آبل" و"مايكروسوفت" بنحو 1 بالمائة.





وجاء أداء الأسهم الأمريكية وسط تقلبات الأسواق العالمية وتراجع الأسهم اليابانية والأوروبية، وبالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد من تأثيرات الفيروس الذي سجل مستوى قياسياً عند 60 ألف حالة أمس.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعة بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 25978.6 نقطة.





وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 3157.8 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 10411.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 96.64.