الرجاء المغربي يكشف عن موقفه النهائي من شراء عقد أحداد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:51 م
حميد أحداد
حميد أحداد
أمل الحلفاوي
يرغب نادي الرجاء البيضاوي المغربي في التعاقد مع لاعبهم حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك، بطلب من المدرب جمال السلامي، بشكل نهائي.

وكان أحداد تدرب تحت يد المدرب جمال السلامي، عندما كان مدربًا في فريق الدفاع الحسني الجديد.

يشار إلى أن أحداد كان انضم إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي في صيف 2019 قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن المبلغ الذي طلبه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للموافقة على رحيل أحداد يقدر بنحو مليون ونصف دولار، والذي يعد "تعجيزي" بالنسبة للنادي المغربي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لن يقدر عليه أي فريق بالدوري المغربي، نظرًا للامكانيات المحدودة للأندية.

في سياق متصل، يريد باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إعادة اللاعب في الصيف المقبل عقب انتهاء إعارته، كما أكد  أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة.

جدير بالذكر أن هناك أربعة لاعبين محترفين في قائمة الزمالك الحالية، "المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والتونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كاسونجو كابونجو".

كما أنه يمتلك الثلاثي رزاق سيسه المعار إلى الاتحاد السكندري ومعروف يوسف مع المقاولون العرب وأخيرًا حميد أحداد مع الرجاء على سبيل الإعارة.

وفي الآونة الأخيرة الزمالك بالتعاقد مع الثنائي الأجنبي التونسي الدولي حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي، وآري بابل جناح فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي في صفقة انتقال حر.

حميد أحداد قدم مستويات مميزة رفقة الرجاء، حيث شارك مع الفريق المغربي في 18 مباراة، بواقع 1119 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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