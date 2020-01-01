"إمكانية فسخ العقد".. كواليس مشروع قانون الإيجار القديم وموعد عرضه

أكد عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مقترح منع توريث وحدات الإيجار القديم للأبناء، أن مشروع قانون الإيجار القديم من المنتظر أن يعرض على البرلمان مع بداية عام 2021، مضيفا أن عقد الإيجار وفقًا للقانون الجديد سيكون مفتوحًا حتى وفاة كاتب العقد الأول، وإن السماح لأبنائه بالبقاء في الشقة بعد وفاته سيكون فقط في 4 حالات، للأطفال حتى تنتفي عنهم صفة الطفولة واكتساب الأهلية، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللبنت التي لم تتزوج، وللبنت المطلقة غير الحاضنة.





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وأضاف، أنه حصل على توقيع ٣٠ نائبًا، على مشروع القانون الذي سيسلمه إلى رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المقبلة يوم 19 يوليو، و سيسعى للحصول على توقيع ٣٠ نائبًا آخرين؛ مؤكدا أن سبب تقدمه بمشروع القانون هو الحالة المادية المتردية لأصحاب العقارات القديمة.





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