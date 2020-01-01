"إمكانية فسخ العقد".. كواليس مشروع قانون الإيجار القديم وموعد عرضه
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:38 م
أكد عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مقترح منع توريث وحدات الإيجار القديم للأبناء، أن مشروع قانون الإيجار القديم من المنتظر أن يعرض على البرلمان مع بداية عام 2021، مضيفا أن عقد الإيجار وفقًا للقانون الجديد سيكون مفتوحًا حتى وفاة كاتب العقد الأول، وإن السماح لأبنائه بالبقاء في الشقة بعد وفاته سيكون فقط في 4 حالات، للأطفال حتى تنتفي عنهم صفة الطفولة واكتساب الأهلية، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللبنت التي لم تتزوج، وللبنت المطلقة غير الحاضنة.
جمع التوقيعات
وأضاف، أنه حصل على توقيع ٣٠ نائبًا، على مشروع القانون الذي سيسلمه إلى رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المقبلة يوم 19 يوليو، وسيسعى للحصول على توقيع ٣٠ نائبًا آخرين؛ مؤكدا أن سبب تقدمه بمشروع القانون هو الحالة المادية المتردية لأصحاب العقارات القديمة.
لا توجد علاقات أبدية
وقال مخاليف، إنه يعمل منذ عام 2012 على تعديل قانون الإيجارات القديمة، لأنه لا يوجد علاقات أبدية، وأنه توصل إلى تعديلات منها تحرير العلاقة لصالح المالك في حالة إغلاق الشقة لمدة ثلاث سنوات، لأنها تعد ثروة مهدرة.
وأضاف " مخاليف" خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الأربعاء، أنه كان يعمل على مواكبة الأسعار للعقارات القديمة، لأنه يوجد وحدات قيمة إيجارها 20جنيه وهذا الأمر يجعل الملاك يشعرون بعدم الرضا عن القيمة الإيجارية التى يحصلون عليها من المستأجرين، نتيجة عدم زيادة الإيجار بالتوازى مع الأسعار في الفترة الحالية.
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