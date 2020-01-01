أصغرهم 37 عاما.. 6 مرشحين يتنافسون على رئاسة منظمة التجارة العالمية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر

يتنافس ستة مرشّحين على منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية التي واجهت تحديات هائلة بالتزامن مع لأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

ويغلق باب الترشّح الأربعاء في إطار المنافسة التي تم تسريعها لاختيار شخصية تحل مكان مدير المنظمة الحالي روبرتو أزيفيدو، الدبلوماسي البرازيلي الذي سيغادر المنصب نهاية أغسطس قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.

ويتنافس ستة مرشّحين من مصر وكينيا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية على المنصب، هم وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي، ووزيرة الخارجية الكينية السابقة أمينة محمد، ونائب المدير العام السابق للمنظمة المكسيكي يسوس سياد كوري، ووزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو-إيويالا، والدبلوماسي المصري السابق حميد ممدوح، ووزير خارجية مولدوفا السابق تيودور أوليانوفسكي.

يشار إلى أن المرشّح الأصغر سنا فهو أوليانوفسكي (37 عاما) بينما سياد (73 عاما) هو الأكبر سنا.



وأعلن أزيفيدو (62 عاما) في منتصف مايو أنه سينهي ولايته الثانية ومدتها أربع سنوات قبل أوانها لأسباب شخصية، ما دفع المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا وتضم 164 بلدا للبحث عن خليفة له في غضون ثلاثة أشهر بدلا من تسعة كما جرت العادة.

وجمّدت الولايات المتحدة، التي هددت بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، محكمة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية النزاعات في المنظمة منذ ديسمبر. وتطالب واشنطن بإزالة الصين من قائمة الدول ذات الاقتصادات النامية.

وبدلا من الانتخابات، تقوم عملية اختيار المدير العام المقبل للمنظمة على الإجماع حيث يتم حذف المرشّحين بالتدريج، ويمكن اللجوء إلى التصويت كملاذ أخير، لكن لم يسبق أن حصل هذا السيناريو في تاريخ المنظمة.


ويذكر أنه في العام 1999، عندما لم تتمكن الدول من الاختيار بين مرشحَين، تولى كل منهما المنصب لولاية مدتها ثلاث سنوات.

ومنذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، تولى إدارتها ثلاثة مدارء عامين من أوروبا ومدير من كل من أوقيانيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

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