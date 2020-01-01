أنجي علي تستضيف مريم أبوعوف فى برنامج "أسرار النجوم" غدًا

تستضيف الإعلامية أنجي على في برنامج "أسرار النجوم" على محطة راديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة غداً المخرجة الشابة مريم أبوعوف.

وتتحدث مريم عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ليه لا" وعن أسرار وكواليس المسلسل، كما تتحدث عن الذكرى الأولى لوفاه والدها الفنان الكبير الراحل عزت أبوعوف، والذى حلت ذكراه الأولى منذ أيام قليله.

الجدير بالذكر أن مريم أبوعوف مخرجة مصرية وهي ابنة الفنان الراحل عزت أبو عوف، حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية وبعدها سافرت إلى لندن لدراسة الإخراج السينمائى، حصلت على عدة جوائز عن فيلمها التسجيلي تاكسي والذي يتناول قصة امرأة تعمل سائق تاكسى وقد تم تصوير الفيلم داخل سيارة اجرة من خلال استخدام كاميرات خفية ومدة الفيلم 39 دقيقة.

بعدها عملت كمساعد مخرج لعدة مخرجين منهم المخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج شريف عرفة، ثم شاركت في إخراج عدد من حلقات المسلسل الدرامى الإجتماعى (لحظات حرجة) في عام 2007، وفي 2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيونى لها (هالة والمستخبي) بطولة النجمة ليلى علوي، والذي نالت عنه الإشادة من الجمهور والنقاد.

كما أخرجت مسلسل (امبراطورية مين) مع هند صبري، أما في السينما فكان أول عمل لها هو فيلم (بيبو وبشير)، وفي عام 2017 أخرجت كليب 3 دقات. كما اخرجت كليب حبيبي يا ليل- للفنان أبو.