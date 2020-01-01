منها البتر والفشل الكبدي.. مضاعفات خطيرة لكورونا تحير الأطباء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:30 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
مازال العلماء يكتشفون خصائص وأعراض جديدة للفيروس كورونا المستجد، حيث يعاني بعض المصابين من مضاعفات خطيرة، قد تؤدي في بعض الأحيان الي وفاة المريض.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مضاعفات فيروس كورونا، التي تصيب المريض:

التعرض للبتر:
كشف الباحثون عن ظهور جلطات دموية خطيرة والمعروفة باسم الخثرات لدي المصابين بفيروس كورونا، وتنتج تلك الجلطات بسبب الالتهابات الحادة في الرئتين، وتكون إحدى ردود فعل الجسم المعتادة على الفيروس.

وتؤدي الجلطات الي بتر بعض أجزاء الجسم، وأحيانا أخري تساهم في وفاة المريض.

استمرار الأعراض بعد التعافي:
أعلن الباحثون عن ظاهرة غريبة، وهي استمرار الأعراض لدي المتعافين، حتى بعد تماثل الشفاء، وقد أوضح لأكيكو أيواساكي، أخصائية المناعة بجامعة "ييل" في أميركا، قد يبقى الفيروس في الجسم ويستمر نشيطا وفعالا لمدة طويلة في بعض الحالات، لذلك يشعر المتعافين باستمرار الاعراض.

فشل الكبد:
أشارت الدراسات الحديثة الي تعرض المرضى لخطر تلف الكبد، حيث يسبب الفيروس ارتفاع في إنزيمات الكبد مما يؤدي الي إصابات حادة وفشل الكبد، والذي يهدد حياة المصاب.

إصابة قلبية حادة:
أكد العلماء أن بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، يعانون بمشاكل قلبية حادة بسبب عدم انتظام ضربات القلب، وهو الأمر الذي يزيد خطورة الوفاة.

الصدمة الانتانية:
يصاب المريض بما يعرف باسم الصدمة الإنتانية، وهي تنتج بسبب المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في مجرى الدم لمحاربة المرض، وتؤدي في بعض الاحيان الي رد فعل عكسي تجاه العدوي وتتسبب في تلف الأعضاء، وفي حال انخفض ضغط الدم كثيرًا، تكون الصدمة قاتلة.

ومن بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة، الممرضة المتقاعدة فيكي بروكس، التي أصيبت بالفيروس نهاية مارس الماضي.

ووفقا لموقع "غوفرنمينت تيك"، عانت بروكس من ارتفاع الحرارة والسعال كما فقدت حاسة التذوق، وبعد 40 يوما من الإصابة، أدخلت لغرفة الطوارئ، بسبب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ ومنذ حينها، ظهرت أعراض جديدة، مثل ضمور في عضلات ذراعها الأيسر.

وبالرغم من عودة حاسة التذوق لبروكس، إلا أنها تعاني من مشكلات في حركة يدها اليسرى حتى اليوم، وإحساس مستمر بالإرهاق.

ولا يزال العلماء يبحثون في ظواهر الفيروس الفتاك، التي تظهر للعالم كل شهر، ولكنهم حتى الآن، لا يعرفون سبب بقاء أعراض الإصابة بالفيروس لأشهر طويلة، بالنسبة للبعض.

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مضاعفات كورونا بوابة الفجر الفشل الكبدي البتر

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