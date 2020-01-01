للمرة الأولى.. الرئيس الفرنسي ماكرون يستخدم "تيك توك" لهذا السبب!

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:18 م
ماكرون
ماكرون
وكالات

استخدم إيمانويل ماكرون للمرة الأولى منصة "تيك توك" لتهنئة الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بعد سنة "خارجة عن المألوف" في فيديو نال استحسنانا كبيرا وجلب له 145 ألف مشترك.

 

وقال الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية "في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم".

 

وتابع في الشريط القصير "أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد" كورونا.

 

وأضاف "لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل..وحرمتم خلاله من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي". وقد ألغيت  الامتحانات الرسمية في فرنسا واستبدلت باختبارات متواصلة.

 

 وختم يقول: "جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة. وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة".

 

ودرج إيمانويل ماكرون على التواصل عبر الشبكات الاجتماعي من "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"ليكند إن".

 

وبلغ عدد مستخدمي "تيك توك" التي تملكها المجموعة الصينية "بايتدانس" 800 مليون شخص في  يناير 2020 وهي تشهد إقبالا كبيرا في صفوف الشباب بفضل الفيديوهات الطريفة والموسيقية والراقصة.


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