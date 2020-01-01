تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.08% في ختام التعاملات









أنهي سوق الأسهم السعودية " تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.08% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7394.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 72.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8359.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 317.7 مليون سهم بقيمة 6 مليارات ريال.

وتراجعت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%.

وقفز 100 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 9.93%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 81 سهماً على رأسها سهم "الدريس" بنسبة 3.85%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 3.75%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 237.2 مليون ريال سعودي.