تفاصيل جديدة بشأن قضية هدير الهادي فتاة تيك توك المقبوض عليها

هدير الهادي ، ألقت ظاهرة "تيك توك" بظلالها على المجتمعات العربية بوجه عام والمصري على وجه الخصوص، لتظهر عدة فتيات أطلقن على أنفسهن رواد المنصة ومن حملوها على أكتافهن، ناشرين البغض والبغاء عليها، طمعًا في جمع الأموال وإن كانت على حساب سمعتهن وقيم المجتمع.





هدير الهادي فتاة تيك توك





وتصدرت هدير الهادي المعروفة بفتاة تيك توك ترند محرك البحث جوجل، عقب القبض عليها منذ أيام من قبل رجال الشرطة المصرية بعد ورود بلاغات تفيد بقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ومحرضة على الفسق والفجور، بما يتنافى مع أعراف وقوانين وقيم المتجمع.

القبض على هدير الهادي





وضبطت القوة الأمنية هدير الهادي بعد التأكد من قيامها ببث محتوى خادش ومحرض على الفسق، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق أكتوبر وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق معها.





استمرار حبس هدير الهادي





واعتلت هدير الهادي على وسائل البحث عبر الإنترنت من قبل المهتمين للقضية، بعدما حدثت تفاصيل جديدة، حيث قرر قاضي المعارضات بمحكمة ٦ أكتوبر اليوم الأربعاء استمرار حبس هدير الهادي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





إدانة هدير الهادي





وأكدت التحريات ومن ثم التحقيقات التي أجرتها النيابة أن هدير الهادي أنشأت العديد من الحسابات الإلكترونية على بعض التطبيقات ونشر فيديوهات وصور لها على تلك التطبيقات، إضافة إلى إنشائها قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالهما بإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على المال مقابل ذلك.





هدير الهادي ومحتواها الخادش





وأقرت التحقيقات إلى اعتياد هدير الهادي على ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، وذلك من أجل الإنفاق على أسرتها، وهو ما ثبت من التحريات، التي سبقت عمليات القبض عليها.





جرائم هدير الهادي





وأكدت التحريات الأمنية أن هدير الهادي كانت تعمل في شركة دعاية للمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي وقامت باستقطابها لعرض نفسها وتسجيل مقاطع خادشة للحياء لتسويق المنتجات مستغلين حالة الفقر مقابل مبالغ مالية.





هدير الهادي والشركات الترويجية





وأشارت التحريات إلى أن الشركة طلبت من هدير الهادي الترويج للمنتجات باستخدام الإثارة، لذلك قد عثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، كما تبين أن لديها مستلزمات تصوير تستخدمها فتاة التيك توك، في إعداد تلك المقاطع حال تواجدها بشقتها الكائنة بحدائق أكتوبر.





القبض على هدير الهادي





يُذكر أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد قيام هدير الهادي بنشر عدد من الفيديوهات التي تحمل محتوى خادشا للحياء عبر التيك توك، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة ورصد ومتابعة تلك الفتاة وبالفعل ثبت صحة ما ورد، وبناءً ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبط المتهمة، لتتوجه قوة أمنية لملاحقتها وتتمكن من إلقاء القبض عليها، لتلحق بمنار سامي وحنين حسام وسما المصري، وآخرين.



