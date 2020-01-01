MBC مصر تبدأ في عرض مسلسل "مأمون وشركاه" للزعيم عادل إمام.. الليلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

كعادتها في عرض مُسلسلات الزعيم عادل إمام حصرياً، تبدأ قناة MBC مصر. عرض الدراما المميزة "مأمون وشركاه" بداية من "الليلة" في تمام الثامنة مساء.

 

أحداث مُثيرة وساخرة يشهدها مُسلسل "مأمون وشركاه" حيث تعاني عائلة مأمون "عادل إمام" من بخله الشديد الذي يفوق كل تصوّر، وأكثر المتضررين هي زوجته حميدة "لبلبة"، ينعكس بخل مأمون "عادل إمام" على علاقته بجميع المحيطين به وأبرزهم صديق عمره "مصطفى فهمي"، وبطبيعة الحال أولاده الأربعة الذين تركوا البلاد لهذا السبب. وبين تعرّض مأمون وحميدة للسرقة وإكتشاف زوجته حميدة "لبلبة" إمتلاكه 40 مليون جنيه، وتتطور الأحداث وتحمل الكثير من المُفاجأت والقضايا الإجتماعية الشائكة.

 

يذكر أن مسلسل "مأمون وشركاه" يجمع في بطولته إلى جانب عادل إمام، ولبلبة، كل من مصطفى فهمي، شيرين، كمال أبو ريّة، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد وآخرين، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

 

يُعرض مسلسل "مأمون وشٌركاه" يومياً من الأحد للخميس على قناة " MBCمصر" الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 8 يوليو 2020 الساعة 8:00 مساءً.

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