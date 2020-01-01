حبس عاطلين لاتجارهما في "مخدر الموت" بإمبابة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في مخدر الحشيش بمنطقة إمبابة، حيث ضبط بحوزتهما ٢ كيلو، ومبلغ مالي مقابل الاتجار.





وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف، وطلبت التحريات حول نشاطهم.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما 15 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1800 جرام، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.





وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات أنشطتهما الإجرامية، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.









وفي سياق آخر، بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



