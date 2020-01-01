رئيس هيرتا برلين: هدفنا العودة للمسابقات الأوروبية

قال فيرنر جيجنباور رئيس نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم إنه يتطلع إلى عودة الفريق من جديد إلى المشاركة الأوروبية عبر تحقيق مركز في الدوري الألماني (بوندسليجا) أفضل من الذي حققه في الموسم المنقضي.





وأحرز هيرتا برلين المركز العاشر في البوندسليجا بعد موسم شهد فترات تخبط للفريق، الذي تولى مسؤوليته أربعة مدربين خلال الموسم، منها فترة مخيبة للأمال لمدة 11 أسبوعا تحت قيادة يورجن كلينسمان المدرب السابق للمنتخب الألماني.





وقال جيجنباور في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء :"بالنظر إلى الأمام، هدفنا هو إحراز أحد المراكز المتقدمة في جدول الدوري. وهذا من أجل المشاركة الأوروبية، ويا حبذا لو في دوري الأبطال."





وكان هيرتا برلين قد وصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في موسم 1978/1979 وكانت آخر مشاركة أوروبية له في موسم 2017/2018 لكنه خرج من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





وشارك هيرتا برلين في دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، في موسم 1999/2000 وقد وصل إلى دور المجموعات الثاني.





ويحظى نادي هيرتا برلين بدعم المستثمر لارس ويندهورست الذي أعلن مؤخرا استثمار 150 مليون يورو أخرى (169 مليون دولار) في النادي، الذي يتطلع إلى الارتقاء به ليكون ضمن الأندية الكبيرة على المدى البعيد.





ونفى جيجنباور الشائعات حول وجود خلافات بين النادي والمستثمر ويندهورست، قائلا :"نحن في مشاورات مستمرة حول المسار الذي يجب أن يسلكه هيرتا."





ومن ناحيته، قال ويندهورست في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية إنه لن يتدخل في الشؤون الرياضية وإنما هناك حاجة إلى تكثيف التعاون فيما يتعلق بالأمور الهيكلية، منها الجوانب التسويقية وتعزيز الدخل.



