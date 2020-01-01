كل ما تريد معرفته عن تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile الجديد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:47 م
ببجي موبايل PUBG Mobile
ببجي موبايل PUBG Mobile
ببجي موبايل PUBG Mobile ، حصدت بعض الألعاب الإلكتروينة في الآونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الكبير على نسب استخدام عالية، من جميع دول العالم، نظرًا لما توفره التقنيات الحديثة من محاكاة بشكل كبير للواقع تجعلك تدخل في مغامرات وتشرك مجموعات من كافة البلدان، وتشعر وكأنك وسط الأجواء.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 

وتصدرت ببجي موبايل PUBG Mobile اللعبة الشهير تريند محرك البحث جوجل، عقب إصدارها تحديث جديد، أمس الثلاثاء، برقم 0.19.0، وهو ما يوفر الخريطة الجديدة الحصرية المسماة Livik الممتعة، والتي تعطي خيارات واسعة للاعب.

إضافات ببجي موبايل PUBG Mobile الجديدة

وأجرى مطوروا لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile التصحيحات والتحديثات الجديدة  والتغييرات، وفق ملاحظات كبيرة لتجنب الأخطاء، من أجل أن تخرج بشكل جدير بما حقتته اللعبة من شهرة، وكواحدة من أشهر ألعاب المعارك الملكية على الهاتف المحمول.

الخريطة الجديدة للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile

وأضافت ببجي موبايل PUBG Mobile تحديث Livik وهي خريطة على غرار بلدان الشمال الأوروبى والتى ستتم مطابقتها لمدة 15 دقيقة فى منطقة 2x2 صغيرة، إضافة إلى الكشف عن Royale Pass Season 14: Spark the Flame التي سيتم إطلاقها في الـ14 من يوليو2020 المقبل.

متطلبات ببجي موبايل PUBG Mobile

ويتطلب التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile حوالى 1.84 جيجابايت على أجهزة Android و 2.13 جيجابايت على أجهزة iOS، بحسب ملاحظات التصحيح الموضوعة من قبل المطورين.

مشغلات ببجي موبايل PUBG Mobile

ومن المقرر أن ترسل التحديثات إلى جميع مشغلات ببجي موبايل PUBG Mobile بدءًا من اليوم 7 يوليو، وفقًا لملاحظات التصحيح التى تشاركها الشركة على Reddit، وسيحصل أولئك الذين يقومون بتنزيل التحديث بين 7 يوليو و13 يوليو على 2888 BP و 100 AG وخوذة.

مميزات ببجي موبايل PUBG Mobile الجديدة

وأوضحت ملاحظات التصحيح التي وضعها مطوروا ببجي موبايل PUBG Mobile كل شىء سيكون جزءًا من تحديث 0.19.0 وبعض الميزات التى ستتوفر قريبًا، كالعادة، لن يتمكن اللاعبون فى إصدار مختلف من اللعبة من اللعب معًا.

مساحة خريطة ببجي موبايل PUBG Mobile

وقال المطورون إن مساحة الخريطة على النمط الشمالى 2 كم × 2 كم، سيكون لديها ما يقرب من 15 دقيقة من المباريات بسلاحين حصريين وهما P90 SMG وبندقية Mk 12 لتعطي إضافة قوية للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile ستنال إعجاب محبيها.

كل ما هو جديد في ببجي موبايل PUBG Mobile

وأرفق المطورون مركبة جديدة - Monster Truck حصرية لـ Livik في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile وهى جزء من الخرائط الكلاسيكية مثل Erangel وMiramar، وذكر المطورون أن هذه الخريطة الجديدة لا تزال فى مرحلة تجريبية وسيتم تعديلها وتحسينها بمرور الوقت.

الوضع الكلاسيكي في ببجي موبايل PUBG Mobile

كما تضيف ببجي موبايل PUBG Mobile بعض عناصر الموسم 14 المقدمة فى خرائط Erangel وMiramar فى الوضع الكلاسيكي، وسيظهر تمثال صغير فى الخريطة سيحترق بعد تفاعل اللاعبين معه، وإسقاط المستلزمات وعناصر الحدث.

تعديلات ببجي موبايل PUBG Mobile

يُذكر أن تحديث 0.19.0 سيضيف بعض التعديلات للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile فى أوضاع Payload وRageGear وBluehole، ستصبح أوضاع Payload وRageGear فى نهاية الأسبوع فقط فى حين سيتم إزالة وضع Bluehole بشكل كامل كما هو معلن.

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