الجريدة الرسمية تنشر نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:44 م
وزير المالية
وزير المالية
الفجر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 2021، بنحو 2.2 تـريـليون جـنيه.

وتبلغ مـوازنـة الـعام المـالـى الجـديـد، 2.2 تـــريـــليون جـــنيه، مـنها 1.7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات، بـــزيـــادة 138.6 مـليار جــــنيه عــــن مـوازنة 2019 2020.

من جانبه، أشار محمد معيط، وزير المالية، إلى اسـتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة للإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالـى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبـعض شــــركـات القطاع العام وقـطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 20192020.

وتـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر ٢٠١٩ إلـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠ بـــالـــتشاور مـــع ٦٥٠ جـــهة، بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر 2020.

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