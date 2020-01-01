ابراهيموفيتش معلقا على دوره في ميلان: "أنا اللاعب والمدرب والرئيس"

علق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، لاعب فريق إيه سي ميلان الايطالي، على دوره مع الروسونيري منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قائلًا: " أنا اللاعب والمدرب والرئيس ".





وانتقل ابراهيموفيتش إلى صفوف فريق إيه سي ميلان في شهر يناير الماضي بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.





وشارك ابراهيموفيتش في فوز فريقه على يوفنتوس برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الايطالي الممتاز "كالتشيو".





وخلال تصريحات عقب المباراة، قال ابراهيموفيتش : "لو كنت هنا منذ بداية الموسم لفزنا بالسكوديتو"، مضيفًا: "في ميلان.. أنا الرئيس والمدرب واللاعب، لكنهم يدفعون لي فقط كلاعب كرة قدم".





واختتم ابراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "اللعب في غياب الجمهور أمر مؤسف، إنه وضع غريب بالنسبة لنا، لكن في النهاية نحن محترفين ونقوم بعملنا، لكنها ربما تكون المرة الأخيرة التي يروني فيها في سان سيرو".





ومن المقرر أن ينتهي عقد ابراهيموفيتش مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم حسم مصير السويدي من تمديد عقده أو رحيله عن صفوف الروسونيري.



