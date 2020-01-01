أحمد الشيخ يحصل على راحة من التدريبات بسبب الإصابة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:29 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علي نبوي
حصل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء.

وكان الشيخ قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مران الفريق الأحمر أمس، حيث منحه خالد محمود طبيب الفريق راحة من التدريبات اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الشيخ في التدريبات الجماعية للأهلي غدًا الخميس عقب تعافيه من الكدمة التي تعرض لها.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار الاستعداد لعودة الدوري وخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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