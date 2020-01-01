سلطنة عمان تسجل 1210 إصابات جديدة بكورونا

رصدت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، 1210 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1262 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم تسجيلها في البلاد 50207.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ50 ألفا.

كشفت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ، وبذلك يصبح العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة 36034 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، أن إجمالي الوفيات بلغ 153 وفاة بالإضافة إلى تماثل 19482 للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 4013.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.