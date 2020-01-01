توقيع عقود إنشاء مجمع أنوبك للتكرير بأسيوط

وقع الهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتيني - عبر الفيديو كونفرانس - على عقود المقاول العام مع شركة تكنيب الإيطالية، وعقدى الباطن بين كل من تكنيب وشركتي إنبي وبتروجت، لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بأسيوط (مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت) التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك) بتكلفة استثمارية إجمالية 8ر2 مليار دولار.





‎وقع على العقد الرئيسي لتنفيذ المشروع، اليوم الأربعاء، المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك، والمهندس سيد عبد النعيم، ممثلًا عن شركة أسيوط لتكرير البترول، مع ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب، بحضور كبار المسئولين بالمجموعة المالية الإيطالية (سى دى بى) وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (ساشى).





‎كما تم أيضًا توقيع عقدى الباطن لأعمال المشروع بين شركة تكنيب، وشركة إنبي والتي وقع عنها المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة وشركة بتروجت والتى وقع عنها المهندس وليد لطفى رئيس الشركة.





‎وأكد المهندس طارق الملا، أن المشروع الجديد يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلي من امدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.





‎وأوضح أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز.





وقال: إن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل.





‎وأكد أن توقيع عقود تنفيذ المشروع في هذا التوقيت المهم الذى يشهد مواجهة جائحة فيروس كورونا يمثل تحديًا كبيرًا لإنجاز المشروع، مشددًا على ضرورة الاسراع بالتنسيق بين الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ والعمل على التوازى في تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، مؤكدًا أهمية تطبيق توجهات زيادة المكون المحلي حيث ستصل نسبته في عقد هذا المشروع إلى أكثر من 40%.



