بعد غلق حسابه عليه.. مصطفى درويش:"التيك توك أخطر من المخدرات"

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أوضح الفنان مصطفى درويش أنه قام بإغلاق حسابه عبر تطبيق "التيك توك" لأنه يرى أنه أخطر من المخدرات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مصطفى درويش منشورًا قال فيه :"أنا قفلت ابلكيشن التيك توك وقفلت البروفايل بتاعي عليه لإن أنا شايف إن البرنامج ده أخطر من المخدرات هو برنامج لإفساد أخلاقيات الجيل الصغير انتحار وجنس وبجد خطر علينا كلنا وعلي بناتنا وولادنا والمجتمع، أنا ضد التيك توك".



وكتب منشورًا آخر قال فيه :"والله وأخطر من الارهاب نفسه لما طفل صغير يشنق نفسه بسبب تحدي عليه يا جماعه خافو علي ولادكم بجد الموضوع صعب جدًا".



وفي سياق آخر، خاض مصطفى درويش السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل بـ"100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى.