سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
نجح مسؤولو نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على موافقة نجم إف سي مصر، للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواصل الفريق السكندري مع ميدو حزين وكيل أعمال إسلام صالح لاعب مصر، بالساعات الماضية من أجل الحصول على توقيعه، خاصةً أن اللاعب يتبقى له موسم واحد مع فريقه.

وأبدى صالح، موافقة مبدئية على خوض تجربة سموحة، بعد فشل انتقاله لصفوف الزمالك، بسبب الاختلاف بين الناديين بالفترة الماضية..

وكان حماد صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع إسلام صالح، بسبب إمكانياته المميزة.

ومن المقرر أن يفتح سموحة خطوط اتصال مع إف سي مصر، من أجل التعرف على شروطهم المادية للتنازل عن اللاعب بالموسم الجديد.

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