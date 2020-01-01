البورصة تنفذ صفقة علي أسهم المهندس للتأمين بـ 26.400 مليون جنيه

يشار إلى أن المهندس للتأمين سجلت صافي ربح بلغ 72.36 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر، مقابل 63.09 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري لتسجل 22.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 23.51 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.





وارتفع فائض النشاط التأميني للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 87.57 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 74.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.