لعشاق السفر.. 25% تخفيضًا على رحلات مصر للطيران إلى أبو ظبي والشارقة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 25 % على رحلاتها من القاهرة إلى دبي لشراء التذاكر حتى 20 يوليو والسفر حتى 30 سبتمبر 2020، كما تطرح تخفيض 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 أغسطس 2020.

ويأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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