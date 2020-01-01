قائد الجيش الثالث الميداني: مكافحة الإرهاب ليست بالسلاح فقط

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
استقبل قائد الجيش الثالث الميداني، وفدًا من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال، وعددًا من ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيع فرص الاستثمار بجميع محافظات الجمهورية، وبناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وألقى قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أكد فيها على أهمية دعم منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في كافة المشروعات التنموية التى تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

وأوضح أن رجال الجيش الثالث الميداني يضعون على رأس مهامهم المشاركة في دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة في سيناء مثل إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، إلى جانب مهامهم الأساسية في الدفاع عن أمن الوطن، مضيفًا أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح، ولكن أيضًا بالتنمية، على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع.

وتضمن اللقاء مناقشة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، حيث تم الاتفاق على إقامة حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة التى يبذلونها في علاج مصابى كورونا.

كما تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لعقد لقاء مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة في خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، لإعداد دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية البدء في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم في ذلك المجال وإقامة دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

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