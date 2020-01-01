كيف تسبب أردوغان في تشويه سمعة السوريين وجعلهم أداوت تخدم مصالحه؟

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أية سويد
بعد التدخل التركي في سوريا، ونهب ثرواتها، وممارسة الإبادرة الممنهجة بحق شعبها، لم يكتفي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بذلك، ولكنه سعي، لتشويه سمعة السوريين مستغلا فقرهم وحاجتهم للمال، وذلك بعد إرسال عدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا للقتال بدلا عن جيشه.
 
وكان النائب السوري علي السطوف، عضو مجلس الشعب السوري، قال إن ما قامت به تركيا في الشمال السوري، يشكل حالة استعمارية جديدة تعبر عن الأطماع القديمة الجديدة في الشمال السوري، موضحا أن أنقرة تقوم بما يسمي بـ" الاستثمار الإرهابي في الشباب السوري وتحويلهم إلى إرهابيين ومن ثَم المتاجرة بهم في بقاع مختلفة من العالم، خاصة بإرسالهم إلى ليبيا".

وذكر سليمان شبيب رئيس حزب سوريا أن مخطط الرئيس التركي في ليبيا بدأ بشحن الشباب السوري ليزجهم في المحرقة الليبية، مؤكدًا أن منهم مئات الأطفال مستغلًا ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي أسهم هو بدور كبير في وجودها، ومستغلًا سيطرة مخابراته على قيادة هذه الجماعات حيث يتم تجنيد ونقل دفعات من هؤلاء الشباب.

وأشار إلى أن "المعلومات المؤكدة تقول إن العدد الإجمالي للشباب السوري الذين نقلهم أردوغان إلى ليبيا اقترب من العشرين ألف وهو ما يكفي لتشكيل جيش كامل بكل النتائج الكارثية المترتبة على هذا العمل الإجرامي من تصوير للشباب السوري بأنه أصبح مجموعات من المرتزقة الذين يبيعون أنفسهم من أجل الدولار وبنادق مأجورة تقاتل من دون هدف".

وذكر المرصد السوري في مايو الماضي، أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ نحو 7850 مرتزقا، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند، موضحا أنه لا يزال هناك المئات من المقاتلين الذين يستعدون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل "الجيش الوطني"، المدعوم من أنقرة، بأمر من الاستخبارات التركية.

وكانت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، نوهت إلى أنه تم رصد طائرات تابعة للخطوط الجوية الليبية وطائرات ليبية خاصة حطت بليبيا والكثير من التقارير والأشخاص الذين تواصلت معهم في عين المكان يؤكدون أن الأمر يتعلق بمقاتلين سوريين، مشيرة إلى أن المقاتلين وقعوا عقودًا مدتها ستة أشهر مباشرة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وليس مع الجيش التركي، مقابل 2000 دولار شهريًا، وهو ما أكده المرصد السوري بقوله إن تركيا تعد المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية مقابل مشاركتهم في المعارك في ليبيا. ومن يلقى حتفه يصل عائلته مبلغ 500 دولار لمدة سنتين".

وتعمل حكومة أردوغان على تشويه سمعة السوريين وصورتهم إعلاميًا وعالميًا، عبر تجنيدهم وإرسالهم لمناطق الصراع مثل ليبيا، وإظهارهم بصورة المرتزقة وعصابات للجريمة المنظمة التي يمكن أن تساق للقتال في أية جبهة تُعرض عليها مقابل بعض المال، ويواصل أردوغان ابتزازه للسوريين في الداخل والخارج، عبر تجميع بعضهم في ميليشيات موالية له للقتال إلى جانبه، أو القتال بناء على أوامره في جبهات سورية، كما حصل في مناطق ما يسمى بدرع الفرت، ونبع السلام، بالإضافة إلى منطقة إدلب، كما يقوم بابتزاز اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا وتخييرهم بين القتال في ليبيا أو إعادتهم إلى الأراضي السورية إما للقتال مع الميليشيات المتطرفة ضد الأكراد، أو ضد قوات الحكومة السورية، أو يقوم بإلقائهم على الجهة الأخرى من الحدود ليلاقوا مصيرهم بأنفسهم.

وأكد الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي " أحمد المسماري، في وقت سابق أن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر، متهما رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج بـ"دفع مليون دولار لكل قائد فصيل كي يرسل عناصره السورية للقتال في ليبيا"، كما نشرت عدة مواقع ليبية تغريدات وأشرطة توضح المسارات التي يدخل منها المقاتلون إلى الأراضي الليبية:

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصالح أردوغان سمعة السوريين تركيا أردوغان

أخبار تهمك

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق يوجه رسالة نارية إلى إثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 9 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 17 ساعة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق غريب من ساري بعد هزيمة يوفنتوس أمام ميلان

منذ ساعة و 28 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 11 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أردوغان ينوي القتال في ليبيا.. هل سيرسل 8000 مقاتل سوري لطرابلس؟

السفارة الأمريكية بليبيا تدين التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس

تركيا تخفض مرتبات مرتزقتها في ليبيا

المرصد السوري: تركيا تنقل دفعة مقاتلي الفصائل السورية إلى ليبيا

مرتزقة أردوغان.. وقود المعارك في ليبيا (فيديو)

عبدالحليم قنديل يكشف النقاب عن جرائم تركيا في سوريا وليبيا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

12:21 ص

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»