عيد الأضحى 2020| موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات

عيد الأضحى 2020.. ننشر لكم في السطور التالية موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية لهذا العام، وفقا للحسابات الفلكية وموهد وقفة عرفات، حيث يحتفل المسلمين في جميع بقاع الارض بعيد الأضحى المبارك كلا على طريقته الخاصة وحسب الطقوس المتعارف عليها من ذبح الأضحية وزيارة الأقارب والخروج للمنتزهات والحدائق، ولكن ازمة فيروس كورونا ستجعل المواطنين يتخذون كافة الاجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة للتعامل في هذا اليوم بحرص لكي لا يصابون بفيروس كورونا.





وعن الحج هذا العام ووقفة عرفات، سيتم إجراء مناسك الحج بأعداد قليلة لمن هم داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات.





وسيتم الإعلن عن موعد عيد الأضحى 2020 في السعودية من جانب المحكمة العليا، بعد رؤيتها لتحديد يوم عرفات وعيد الأضحى.



عيد الأضحى 2020

من المنتظر أن يكون عيد الأضحى 2020 يوم الجمعة الموافق 31 من يوليو لعام 2020/1441، ووقفة عرفات تكون يوم الخميس الموافق 30 من يوليو، وفقا للحسابات الفلكية.



