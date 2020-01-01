عيد الأضحى 2020| موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:26 ص
عيد الأضحى 2020.. ننشر لكم في السطور التالية موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية لهذا العام، وفقا للحسابات الفلكية وموهد وقفة عرفات، حيث يحتفل المسلمين في جميع بقاع الارض بعيد الأضحى المبارك كلا على طريقته الخاصة وحسب الطقوس المتعارف عليها من ذبح الأضحية وزيارة الأقارب والخروج للمنتزهات والحدائق، ولكن ازمة فيروس كورونا ستجعل المواطنين يتخذون كافة الاجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة للتعامل في هذا اليوم بحرص لكي لا يصابون بفيروس كورونا.
وعن الحج هذا العام ووقفة عرفات، سيتم إجراء مناسك الحج بأعداد قليلة لمن هم داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات.
وسيتم الإعلن عن موعد عيد الأضحى 2020 في السعودية من جانب المحكمة العليا، بعد رؤيتها لتحديد يوم عرفات وعيد الأضحى.
عيد الأضحى 2020
من المنتظر أن يكون عيد الأضحى 2020 يوم الجمعة الموافق 31 من يوليو لعام 2020/1441، ووقفة عرفات تكون يوم الخميس الموافق 30 من يوليو، وفقا للحسابات الفلكية.
ويحتفل المسلمون بيوم عيد الأضحى عن طريق ذبح الأضاحي اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث رأى عليه السلام أنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولما هم سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فداه الله سبحانه وتعالي بالأضاحي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا