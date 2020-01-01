طرح فيلم جديد لأكشاي كومار في أغسطس المقبل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلن النجم الهندي الكبير اكشاي كومار، عن موعد طرح فيلمه الجديد Bell Bottom، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تمنياته بأن تكون صالات العرض السينمائية قد اعيد افتتاحها من جديد.

وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، فإن الفيلم سيشارك في بطولته، النجمة فاني كابور، واعلن أكشاي عن موعد طرحه عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكان قد تم تصوير الفيلم والانتهاء منه في الربع الأول من عام 2020 بالمملكة المتحدة قبل ظهور جائحة كورونا.

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