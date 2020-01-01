إيميليا كلارك تظهر في الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد Above Suspicion
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:24 ص
أحمد جمال أحمد
ظهرت النجمة الكبيرة إيمليا كلارك في الإعلان الترويجي الأول لفيلمها الجديد Above Suspicion، الذي تعود به للسينما بعد غياب، وتجسد خلاله شخصية سيدة، مشبوهة تدخل في علاقة غرابية مع عميل fbi.
ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الذي طرح للفيلم الذي تدور أحداثه في اطار جرمية وغموض، على غير عادة الأعمال التي اعتادت ايمليا لتقديمها من قبل.
وكان آخر فيلم سينمائي تظهر به ايمليا كلارك بعد مشاركتها المميزة في مسلسل صراع العروش، هو الفيلم الرومانسي last Christmas.