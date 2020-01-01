إيميليا كلارك تظهر في الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد Above Suspicion

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

ظهرت النجمة الكبيرة إيمليا كلارك في الإعلان الترويجي الأول لفيلمها الجديد Above Suspicion، الذي تعود به للسينما بعد غياب، وتجسد خلاله شخصية سيدة، مشبوهة تدخل في علاقة غرابية مع عميل fbi.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الذي طرح للفيلم الذي تدور أحداثه في اطار جرمية وغموض، على غير عادة الأعمال التي اعتادت ايمليا لتقديمها من قبل.

وكان آخر فيلم سينمائي تظهر به ايمليا كلارك بعد مشاركتها المميزة في مسلسل صراع العروش، هو الفيلم الرومانسي last Christmas.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 19 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 16 ساعة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد لفظه من الأهلي.. رجب بكار يتشبث بالزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 10 ساعات

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

12:21 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»