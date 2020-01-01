إيميليا كلارك تظهر في الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد Above Suspicion



وكان آخر فيلم سينمائي تظهر به ايمليا كلارك بعد مشاركتها المميزة في مسلسل صراع العروش، هو الفيلم الرومانسي last Christmas.



ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الذي طرح للفيلم الذي تدور أحداثه في اطار جرمية وغموض، على غير عادة الأعمال التي اعتادت ايمليا لتقديمها من قبل.