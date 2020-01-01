فيفي عبده تنعي وفاة والدة حمادة هلال





نعت الفنانة فيفي عبده، وفاة والدة الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك''.وكتبت فيفي عبده قائلة: "البقاء لله والدة النجم حمادة هلال ربنا يصبر قلبك يا حبيبي اللهم اجعل مثواها الجنة.. الفاتحة".في سياق آخر شيع حمادة هلال جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراعها مع مرض السرطان.ودخلت والدة حمادة هلال المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.