اشربوا مياه وسوائل.. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن طقس اليوم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 8 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

نصائح للمواطنين
وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو 3 درجات لتسجل العظمى بالقاهرة 35 درجة، أي تعود لمعدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

ووجهت نصائح عاجلة للمواطنين، تتمثل في زيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة.

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