الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:48 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


اقترب النادى الأهلى من الاعلان عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال الساعات القادمة بعد التوصل لإتفاق مع إدارة المقاولون العرب.


ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة والتى على رأسها طاهر محمد طاهر والذي يُعد أحد المواهب الشابة فى مصر.


وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.


دار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى إتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.


وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.

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