تعرف على الموعد النهائي لعودة الدوري المصري









أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد عودة بطولة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأربع شهور ، ليستكمل بعد غياب .









وأصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان رسمي جاء كالتالي :





قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير اقامة المباريات التي كان مقررا اقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.









ومن المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة.







