مالك وادي دجلة يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة.. والجنايني يرد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:58 ص
ماجد سامي
ماجد سامي
حسام مجدي


قام ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة بتوجيه انقادات شديدة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المسئولة عن إدراة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب قرار عودة الدوري في ظل اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في دجلة.


وقال ماجد سامي في تصريحات تليفزيونية: "لست معترضا على استئناف الدوري من عدمه، لكني أعترض على صاحب القرار، هل هي الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أم اتحاد الكرة أم الأندية في المسابقة؟".


وتابع: "أسجل حبي واحترامي الشديد لعمرو الجنايني وسعادتي بإدارته لكرة القدم في عهده، لكن في الاجتماع الذي دعانا به في اتحاد الكرة انقسم إلى جزئين، الأول كان رائعا وهو ما يخص مناقشة تعديل اللوائح للاتحاد المصري حتى تصبح ملائمة للاتحاد الدولي، وشروع عمرو الجنايني واللجنة الخماسية في إتمام رابطة الأندية".


وأستكمل: "في اجتماعات تحديد مصير الدوري كان عدد الأندية التي ترفض عودته أكثر من الأندية الموافقه فلماذا لم يتم الاتخاذ بقرار الأندية؟ كل الأندية متضرره من عدم استكمال الدوري وستتضرر أكثر من استكماله والكل لديه مشكلات مع الشركة الراعية".


ورد عمرو الحنايني على تصريحات ماجد سامي قائلا: "يجب أن نعلم أنه لأول مرة في تاريخ كرة القدم يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحق للحكومات لاتخاذ قرار عودة النشاط واستئناف البطولات في ظل جائحة كورونا، وهو ما لا يعتبر تدخل حكومي".


وأضاف: "قررت بدء مسابقة الدوري المصري يوم 6 أغسطس وليس في الموعد الذي حددته الدولة لاستئناف النشاط وهو 25 يوليو، وقبل قرار الحكومة في اتخاذ قرار استكمال الدوري قلت أنه قرار حكومي بحت وليس لها أي علاقة بنا وفي اجتماع تحديد مصير الدوري مع الأندية أكدت أن القرار لن يكون بالتصويت".

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