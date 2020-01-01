أسماء جلال لـ"الفجر الفني": شاركت في "لعبة النسيان" لهذا السبب.. وأنتظر تصوير "حكايات بنات 5"





"الفجر الفني"

ما الذي جذبكِ للمشارك في مسلسل لعبة النسيان؟



كيف كانت كواليس العمل؟



كيف تقييمين تجربتك بمسلسل "لعبة النسيان"؟



كيف كانت ردود الأفعال حول المسلسل؟



حدثينا عن تجربتك بمسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع " وهل أضافت لمسيرتك الفنية ؟



هل توقعتي النجاح الذي حققه مسلسل "حكايات بنات 4"؟



هل كان لديكي تخوف من عدم تقبل الجمهور لأبطال جدد لمسلسل حكايات بنات عن الأجزاء السابقة؟



شخصية "جميلة" التي جسدتيها في "حكايات بنات 4 "كانت مهتمة بشكل رهيب بالسوشيال ميديا هل انتي في الحقيقة كذلك .. وكيف تتعاملي مع الانتقادات التي توجهك إليكي من خلالها؟



هل سنرى جزء خامس من مسلسل "حكايات بنات"؟



هل تشغلك المقارنة بينكي وبين الزميلات من جيلك؟



من أقرب أصدقاء لكي في الوسط الفني





مع من من فنانين الزمن الجميل كنتي تتمني العمل معهم؟



ما هو طموح أسماء جلال في مجال التمثيل ؟



ما الشخصية التي تحلمين بتجسيدها ؟



هل عرض عليكي عمل ورفضتيه وندمتي عليكي بعد ذلك؟



ما رأيك في المنافسة الرمضانية هذا العام ؟















تعد النجمة الشابة أسماء جلال، من الوجوه التي أثبتت تواجدها علي الساحة الفنية وقدمت أعمالًا عديدة للشاشة مع أسماء كثيرة من النجوم وشاركت في السباق الرمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني.والتقىمع النجمة المبدعة أسماء جلال لتتحدث عن تجربتها بمسلسل "لعبة النسيان" وكواليس العمل وردود أفعال الجمهور ورأيها في المنافسة الرمضانية هذا العام وطموحها بمجال الفن .وإليكم نص الحوار ..جذبني أن فريق العمل مهتم بعمل شيء جيد وجميعهم محترفين كثيرًا والمنتج محمد سري هو من عرض عليّ المشاركة بالمسلسل وأنا أكن له مكانة خاصة منذ أول عمل يجمعنا وهو مسلسل "كأنه إمبارح"، بالإضافة إلي أن دينا الشربيني من الفنانات المجتهدات والتي يرغب الجميع في العمل معها، فجميع أعمالها دائما ما تحقق نجاح كبير لأنها تحتوي علي قصص جميلة ومكتوبة بشكل جيد وتمثيل رائع لذلك أريد أن أكون جزء من هذا النجاح .كواليس العمل كانت رائعة ولكنها اختلفت بسبب أجواء فيروس "كورونا" فالجميع يشعر بالقلق ولكننا كنا نتبع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع العدوي من تعقيم وارتداء الكمامات حرصاً علي صحة فريق العمل .تجربة لذيذة وفريدة وأتمني أن أكررها ودينا الشربيني من الممثلات المميزة وأنا أحب تمثيلها، فأدائها طبيعي وأي شخص يحب أن يتعلم منها ويستفيد من خبرتها .ردود الأفعال كانت جميلة وظهر ذلك في حجم التفاعل الذي حققته الحلقات علي السوشيال ميديا وإشادة الجمهور بفكرة وأحداث لمسلسل .تجربة كانت مهمة وأضافت لمسيرتي لأن كل شيء يضيف لمسيرتنا الفنية ونكتسب مع الوقت منها خبرات بالإضافة إلي أن توقيت عرض المسلسل كان مناسب وأخذ حقه في المشاهدة.بالفعل توقعت نجاح المسلسل بسبب كتابة السيناريو بشكل جيد وطاقم العمل كان يعمل بشكل جيد لتقديم أفضل ما عنده ولكن النجاح الذي حققه المسلسل أكبر مما توقعت .بالتأكيد كنت خائفة من ردود فعل الجمهور ؛ لأن الناس لا تتقبل التغيير بسهولة والموضوع كان مقلق لأن جميع الأبطال مختلفين عن الأجزاء الثلاثة السابقة وليست بطلة أو اثنين.في الحقيقة أنا مهتمة بالسوشيال ميديا لمعرفة الأخبار في العموم والتريندات ومعرفة أراء الجمهور في الأعمال التي أقدمها وليس بنفس اهتمام جميلة في المسلسل فأحيانا أكون منعزلة وأغلق موبايلي وأبتعد عن السوشيال ميديا .وبالنسبة للانتقادات هذا شيء عادي بالنسبالي لأني اعتادت أن الناس مهما حدث سينتقدوكي ، أحيانا يكون عندهم حق والعمل لا يليق بيهم ، وفي كل الأحوال حباً في الإنتقاد لا يعني لي شيء لأني مدركة أن الشخص الذي ينتقد حباً في الإنتقاد " من باب أنه يأذيكي نفسيا" أتجاهله ؛ لكن الإنتقاد الذي يعني أن شخص يعبر عن رأيه بشكل بنّاء أتقبل انتقاده .بالفعل يوجد جزء خامس من مسلسل "حكايات بنات" ولكن لا أعلم متي سنبدأ تصوير هذا الجزء .لا تشغلني المقارنة إطلاقا ولو قمت بعمل ذلك لا يمكنني الوصول لشيء ؛ ولكن كل اهتمامي أن أقدم أدوار جديدة بشكل مختلف والعمل علي تطوير إمكانياتي وأن أسعي للنجاح ، فالمقارنة بشكل عام في الحياة شيء مرهق ومتعب .نعم لدي أصدقاء في الوسط الفني وأقربهم هدى المفتي ومريم الخشت .كنت أتمني العمل مع نخبة من الفنانين منهم "رشدي أباظة، أحمد مظهر، سعاد حسني، شادية، وفاتن حمامة "طموحي أن أقدم أعمالًا مختلفة وفي أي عمل أترك بصمة وأحافظ على مصدقيتي لدي الجمهور .أتمني تقديم شخصية تاريخية أو كرتونية وأعمال فريدة تبهر الجمهور .عُرض عليّ عمل ورفضته ولكن لم أندم عليه لأني لا أحب الندم في حياتي الطبيعية ، لأن أي تجربة بمر بيها في حياتي بتعلم منها فأحاول أن أتجنب الندم ؛ ولكن أشعر بأن كل اختياراتي صحيحة والأعمال التي قمت برفضها لم تكن مناسبة .المنافسة قوية هذا العام وأرى أنه يوجد أعمال قيمة ويجب أن يكون هناك سباق بينها وأعمال أخري لم يحالفها الحظ.