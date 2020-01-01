







احرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفًا في مباراة فريقه يوفنتوس أمام ميلان مساء أمس رغم وقوعهم في فخ ميلان.













وانتهت المباراة بإقتناص ميلان فوزاً ثميناً من نظيره يوفينتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الأسبوع ال31 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.









و على الجانب الآخر يأتي في المرتبة الأولى شيرو ايموبيلي لاعب فريق لاتسيو، وذالك برصيد 29 هدفًا.

















فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان كالتالى:-









1-شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا





2-كريستيانو رونالدو... 26 هدفًا.





3-روميلو لوكاكو.... 20 هدفًا.





4-جواو بيديو غلفاو... 17 هدفًا.





5-لويس مورييل .... 16 هدفًا.





6-جوسيب إيليشيش.... 15 هدفًا.





7-فرانشيسكو كابوتو... 15 هدفًا.





8-إدين دجيكو.... 14 هدفًا.





9-دوفان زاباتا.... 14 هدفًا.



