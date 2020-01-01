كندة علوش تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

وجهت النجمة السورية كندة علوش، رسالة تهنئة لشيرين رضا بعيد ميلادها ، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علي الصورة قائله: "عيد ميلاد سعيد".

يشار إلى أن شيرين رضا تعاونت سابقاً مع كندة علوش بمسلسل "حجر جهنم " ،وحققا نجاحًا برفقة مجموعة من الفنانين منهم " إياد نصار ، أروي جودة ، فيريال يوسف ، سلوي عثمان وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل "ليه لأ"من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.


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