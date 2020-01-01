جوارديولا : نحتاج أربع نقاط للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:51 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
ريهام عبدالمحسن

شدد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنهم يحتاجون إلى أربع نقاط من أجل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي. 


وعن عقلية الفريق في المباريات المقبلة، قال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل: "نحتاج إلى 4 نقاط إضافية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، شعرت بالقلق بعد الفوز على آرسنال وبيرنلي تجاه نهجنا، ولكننا قدمنا مجهودا لا يصدق حتى في المباريات التي خسرناها، وهذا منحني الثقة بأننا لن نسترخي في المباريات الأخيرة من البريميرليج".
وعن ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل، قال جوارديولا : "وصل قبل الموسم عندما التقينا في الصين، ذهب إلى هناك لمشاهدة المباراة الودية الأخيرة وكانت هناك الكثير من الشائعات، وبشكل عام قدم عملا كبيرا في البريميرليج وتفادى الهبوط بالفعل".
وأضاف:"في الموسم الماضي عانوا حتى النهاية، قدم عملا لا يصدق، في شهر نوفمبر الماضي كانت مباراة صعبة ومتقاربة، فقدنا حينها نقطتين عندما تعادلنا بهدفين لمثلهما، ولم نقدم مستوى كبيرا، ولكن بعدما سجل كيفين الهدف، كان يتوجب علينا إنهاء المباراة، دائمًا ما يشكلون التهديد، هو فريق يتمتع بالقوة البدنية، ونآمل في تقديم مباراة جيدة أمامه كما فعلنا في كأس الاتحاد".
وعن خططه للمباريات المتبقية في البريميرليج، اختتم جوارديولا تصريحاته قائلا:"الفوز غدًا ومن ثم في المباراة التالية، ولكن غدًا بشكل أكثر خصوصية".

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